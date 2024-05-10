В Новосибирске внедорожник Lexus опрокинулся на улице Ипподромской

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В Центральном районе Новосибирска утром 10 мая 2024 года внедорожник опрокинулся на бок на улице Ипподромской. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с места видно, что кроссовер Lexus RX лежит на левом богу с открытым капотом между металлических разделителей посередине дороги.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Пострадавших нет.

На месте аварии работает бригада медиков, пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирской области на 60% увеличилось количество ДТП с мотоциклами.