В Новосибирской области на 60% увеличилось количество ДТП с мотоциклами

С начала 2024 года на территории региона произошло 21 ДТП, в которых три человека погибли и еще 19 — получили травмы.

В Новосибирской области более чем на 60% выросло количество аварий с участием мотоциклов. С начала 2024 года на территории региона произошло 21 ДТП, в которых три человека погибли и еще 19 — получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что главными причинами аварий с участием мототранспорта являются превышение скорости, не предоставление водителями автомобилей преимущества в движении мототранспорта при выполнении маневров, опасное вождение самого мотоциклиста, а также неблагоприятные погодные условия.

В связи с этим правоохранители вновь призывают водителей мототранспорта соблюдать ПДД, а также быть особенно внимательными при выполнении каких-либо маневров на дороге.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирской области 19-летний мотоциклист погиб в жестком ДТП.