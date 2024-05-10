Жители Новосибирска раскритиковали качество уборки улиц от грязи

По словам новосибирцев, уборочная техника больше разводит пыль, нежели наводит желаемую чистоту.

В Новосибирске продолжается активная уборка улиц мегаполиса от грязи. Однако, по мнению некоторых горожан, уборочная техника больше разводит пыль, нежели наводит желаемую чистоту.

Так, например, один из читателей «BFM-Новосибирск» запечатлел процесс уборки в Дзержинском районе города на улице Авиастроителей. На фотографии видно, что спецтехника своими щетками буквально устраивает пылевые бури.

Автор снимка также отметил, что следов от полива дороги видно не было. В таком случае можно предположить, что уборка проезжей части, скорее всего, проводилась с нарушениями.

Ранее «Сиб.фм» писал,что в Новосибирске отремонтируют дороги до памятников ВОВ.