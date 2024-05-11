Лидер КПРФ Зюганов попросил трудоустроить бывшего мэра Новосибирска

Во время выступления Зюганов затронул тему кадрового состава будущего правительства.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в Госдуме с просьбой к президенту Владимиру Путину о трудоустройстве бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В своем выступлении Зюганов отметил, что Локоть, отработавший 10 лет на посту мэра, обладает значительным опытом и знаниями региональной политики, и призвал принять его на должность советника.

Напомним, что Локоть подал заявление об отставке в конце прошлого года, и, несмотря на сообщения о возможном переходе в федеральные структуры, такое трудоустройство не состоялось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы из Новосибирска Виктор Игнатoв рассказал о инаугурации Владимира Путина.