Под Новосибирском ребенок-инвалид получил квартиру через суд

Мальчик является инвалидом детства.

В Черепановском районном суде было вынесено решение по иску прокуратуры о предоставлении жилья ребенку-инвалиду в Новосибирской области.

Мальчик, страдающий хроническим заболеванием, был поставлен в очередь на получение жилья вне очереди.

Суд признал право мальчика и его матери на жилье по социальной найму и обязал администрацию обеспечить его жильем в течение 6 месяцев после вступления решения в силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменят правила расчета единого пособия.