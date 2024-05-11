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вчера 23:20
общество

Под Новосибирском ребенок-инвалид получил квартиру через суд

Фото: Pexels.com

Мальчик является инвалидом детства.

В Черепановском районном суде было вынесено решение по иску прокуратуры о предоставлении жилья ребенку-инвалиду в Новосибирской области.

Мальчик, страдающий хроническим заболеванием, был поставлен в очередь на получение жилья вне очереди.

Суд признал право мальчика и его матери на жилье по социальной найму и обязал администрацию обеспечить его жильем в течение 6 месяцев после вступления решения в силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменят правила расчета единого пособия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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