В Новосибирске изменят правила расчета единого пособия

С 1 июня 2024 года изменится правило расчета единого пособия по алиментам на детей.

В соответствии с новыми правилами, при наличии судебного решения о сумме алиментов, в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма.

Эту информацию нужно будет указать при подаче заявления на получение пособия, или социальный фонд получит данные автоматически, если исполнительное производство Федеральной службы по исполнению судебных актов (ФСПП) открыто.

В случае, если родители договорились об алиментах устно или заключили нотариальное соглашение, пособие будет рассчитываться исходя из суммы, указанной в заявлении или соглашении. Однако минимальная сумма пособия составит четверть минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка (4 810,5 рублей), треть МРОТ на двоих детей (6 414 рублей) или половина МРОТ на троих и более детей (9 621 рубль).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на ремонт трассы выделили более 327 миллионов.