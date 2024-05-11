В День Победы в Новосибирске задержали мужчину во время праздничного салюта

Мужчину задержали во время праздничного салюта в Новосибирске.

Как сообщили в социальной сети “ВКонтакте” в группе “Инцидент Новосибирск”, во время салюта в честь празднования Дня Победы неизвестный мужчина пытался проникнуть за установленные на Михайловской набережной ограждения.

Очевидцы, которые оставили комментарии под постом, отметили неадекватное поведение молодого человека — некоторые считают, что он был нетрезв, кто-то предложил версию, что он просто искал общественный туалет.

В результате правоохранительные органы быстро предприняли меры и забрали молодого человека.

Напомним, что в Новосибирске автомобили и дома покрылись зеленым налетом.