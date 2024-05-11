В Новосибирске мужчина получил ожоги из-за взрыва газового баллона в квартире

В Новосибирске на улице Ясный берег, 33, днем 11 мая произошел взрыв газового баллона в одной из квартир жилого дома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, разгерметизация баллона произошла на 14-м этаже здания.

По данным ведомства, в результате инцидента мужчина получил ожоги рук. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь.

Очевидцы утверждают, что во время взрыва из квартиры вылетели стеклопакеты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске родителей детей-мигрантов проверят после нападения с отверткой.