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проиcшествия

В Новосибирске мужчина получил ожоги из-за взрыва газового баллона в квартире

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске на улице Ясный берег, 33, днем 11 мая произошел взрыв газового баллона в одной из квартир жилого дома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, разгерметизация баллона произошла на 14-м этаже здания.

По данным ведомства, в результате инцидента мужчина получил ожоги рук. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь.

Очевидцы утверждают, что во время взрыва из квартиры вылетели стеклопакеты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске родителей детей-мигрантов проверят после нападения с отверткой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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