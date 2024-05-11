В Новосибирске родителей детей-мигрантов проверят после нападения с отверткой

Дети мигрантов напали на мальчика с отверткой — их родителей проверяет СК РФ.

В Новосибирске в Хилокском жилмассиве 9 мая дети-мигранты напали на 7-летнего русского мальчика и угрожали ему отверткой. Он успел вырваться и убежать к маме, которая находилась рядом.

После случившегося мама сразу же обратилась в правоохранительные органы и написала заявление.

Сейчас глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшем и поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего в Новосибирской области.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по статье “неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего” и “халатность”.

Напомним, что в День Победы в Новосибирске задержали мужчину во время праздничного салюта.