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общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина сбил подростка на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Инцидент произошел 10 мая в Кировском районе.

Молодой водитель автомобиля BAIC U5 Plus сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе в Кировском районе Новосибирска.

Инцидент произошел 10 мая на улице Мира в районе дома 61 «а». Подростка госпитализировали после того, как его подбросило и упал перед притормозившей машиной.

Госавтоинспекция сообщила, что характер полученных травм устанавливается. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в массовом ДТП пострадали четыре человека.

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Игорь Кириченко
Журналист

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