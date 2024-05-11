В Новосибирске мужчина сбил подростка на пешеходном переходе

Инцидент произошел 10 мая в Кировском районе.

Молодой водитель автомобиля BAIC U5 Plus сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе в Кировском районе Новосибирска.

Инцидент произошел 10 мая на улице Мира в районе дома 61 «а». Подростка госпитализировали после того, как его подбросило и упал перед притормозившей машиной.

Госавтоинспекция сообщила, что характер полученных травм устанавливается. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в массовом ДТП пострадали четыре человека.