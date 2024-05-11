В Новосибирске под окнами гостиницы нашли девочку - она жива

Очевидцы сообщили о состоянии 8-летней девочки, которую нашли под окнами новосибирской гостиницы.

Девочка сейчас находится в больнице. Ее состояние стабильно. По словам проживающих в гостинице, у девочки сломан крестец.

Известно, что она приехала в город вместе с танцевальным коллективом и жила на одном из этажей гостиницы вместе с другими детьми и тренерами. Они играли в прятки. Девочка, сидя на подоконнике, спряталась за шторкой и облокотилась на москитную сетку спиной, в результате чего случайно выпала из окна.

Службы скорой помощи прибыли на место через 5-7 минут после происшествия, также была вызвана полиция. Остальные дети, находившиеся в гостинице, не пострадали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заметили голого мужчину в одной из многоэтажек на улице Дениса Давыдова.