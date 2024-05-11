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общество

В Новосибирске заметили голого мужчину в одной из многоэтажек на улице Дениса Давыдова

Фото: t.me/teleact54

Местные жители сообщили о том, что мужчина гулял по подъезду полностью обнаженным.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде.

По данным очевидцев, мужчина спустился на первый этаж на лифте, проводя собаку. Затем он скрылся за углом.

Соседи выразили недовольство подобным поведением мужчины. Они отметили, что это вызывает неудобство окружающим. Один из комментаторов отметил, что случайный свидетель происходящего был ребенок. В связи с этим жильцы планируют привлечь обнаженного мужчину к ответственности за свое поведение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в гимназии Новосибирска первоклассники получили задание на украинском языке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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