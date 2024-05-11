В Новосибирской области пропала мать с двухлетней дочерью

Мать с двухлетней дочерью ищут в Новосибирской области.

В группе поискового отряда “ЛизаАлерт” социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что в Бердске Новосибирской области разыскивают 35-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь. Последний раз их видели 6 мая текущего года.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Была одета: сине-красная куртка, синие джинсы и кроссовки.

Приметы девочки: рост 100 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета: фиолетовая куртка, синие джинсы, белая шапка и темно-синие кроссовки.

Напомним, что дедушку в кожаной куртке ищут в Новосибирской области.