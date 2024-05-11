Жители Новосибирска пожаловались на стрельбу в центре города

Ночью в Новосибирске жители сообщили о стрельбе на улице Покатной 130/1 в Октябрьском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области. Полицию вызвали на место происшествия. Однако никаких лиц, связанных с инцидентом, не было обнаружено.

Очевидцев опросили. Сейчас правоохранительные органы активно работают над выяснением обстоятельств случившегося и поиском участников конфликта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина получил ожоги из-за взрыва газового баллона в квартире.