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вчера 22:40
проиcшествия

Жители Новосибирска пожаловались на стрельбу в центре города

Фото: скриншот из видео

Ночью в Новосибирске жители сообщили о стрельбе на улице Покатной 130/1 в Октябрьском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области. Полицию вызвали на место происшествия. Однако никаких лиц, связанных с инцидентом, не было обнаружено.

Очевидцев опросили. Сейчас правоохранительные органы активно работают над выяснением обстоятельств случившегося и поиском участников конфликта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина получил ожоги из-за взрыва газового баллона в квартире.

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Игорь Кириченко
Журналист

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