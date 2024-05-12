Астрофотограф заснял редкое природное явление в Новосибирской области

В ночь на 11 мая жители Новосибирской области могли увидеть полярное сияние.

Астрофотограф из Новосибирска, Алексей Поляков, запечатлел это атмосферное явление и опубликовал полученные фотографии в своих социальных сетях. Он отметил, что съемка проходила в 30 километрах от Новосибирска, недалеко от деревни Жеребцово.

«Это было эпично! Несмотря на облака, мы видели бурю G8 во всей красе, когда в 3:15 шарахнуло так, что местность осветилась, как на рассвете, а кадры ушли в пересвет», – отметил астрофотограф на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Впервые за 20 лет на Земле произошла настолько сильная магнитная буря. Как ранее сообщалось на сайте лаборатории солнечной системы астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 7 по 9 мая Солнце выбросило четыре облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов могли слиться в единый объект и ударить по магнитному полю Земли.

Ранее Сиб.фм писал о том, как жители Новосибирской области заметили северное сияние.