Бердский хирург Игорь Зубков погиб в ДТП

В Томской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Врач хирург, онколог-маммолог Бердской ЦГБ Игорь Зубков скончался в результате аварии.

10 мая 48-летний мужчина попал в смертельную аварию на 12 км автодороги Томск- Каргала – Колпашево.

«48-летний мужчина, управляя мотоциклом Хонда, при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего мужчины, который осуществлял поворот налево на нерегулируемом и неравнозначном перекрестке», — пишет ведомство.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.