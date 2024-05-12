Из-за обстрела ВСУ в Белгороде обрушился подъезд жилого дома

Украинские военные обстреляли Бедгород.

По данным очевидцев, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Это привело к обрушению подъезда на 10 этажах.

По информации СМИ, как минимум 3 человека пострадали. Под завалами могут находиться сотни людей. Появилась опасность обрушения всего здания.

В ходе спасательных работ крыша многоэтажки рухнула на спасателей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Несмотря на это, спасатели и волонтёры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия. Об этом пишет Mash со ссылкой на администрацию губернатора Белгорода.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Кировском районе Новосибирска может рухнуть дом.