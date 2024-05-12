В Кировском районе Новосибирска может рухнуть дом

После разрушения жилого дома на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске был введен режим «Повышенной готовности» в связи с угрозой разрушения жилого дома в Кировском районе.

10 мая жильцы трехэтажного дома были экстренно эвакуированы из-за возникшей трещины. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила режим «Повышенной готовности» в районе. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что МЧС напомнили новосибирцам о запрете разведения открытого огня.