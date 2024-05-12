На озеленение газонов в Новосибирске будет выделено 45 млн рублей

В этом году планируется восстановить газоны на девяти улицах в Советском, Первомайском и Дзержинском районах. Из бюджета муниципалитета будет выделено по 15 млн рублей на проведение работ.

В Советском районе планируется обновить газоны на улицах Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича. Площадь, на которой будут проведены работы, составит 10,91 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

В Первомайском районе благоустройство будет проведено на улице Эйхе. Объем работ и их стоимость станут известны после разработки проекта, уточнили в администрации города.

В Дзержинском районе газоны восстановят на двух участках проспекта Дзержинского: у дома № 2 и на отрезке между домами №№ 16 и 34/1. Общая площадь восстановления составит 3,5 тыс. кв. м.

В феврале текущего года и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил о намерении городских властей восстановить газоны в указанных районах. Тогда он отметил, что газонной траве вредят противогололедные материалы на основе песка и гранитной крошки.

В апреле на комиссии по городскому хозяйству Новосибирского горсовета начальник городского управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук представил информацию о негативном воздействии реагентов на газоны и деревья.

Ранее Сиб.фм писал о том, что набережная ГЭС в Новосибирске может измениться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».