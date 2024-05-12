Новосибирск попал в топ-5 популярных городов для bleisure-путешествий

Новосибирск занял четвертое место в России по популярности для bleisure-путешествий.

В этих путешествиях туристы совмещают деловые поездки с коротким отдыхом и задерживаются в городе на несколько дней. Об этом сообщает РБК-Новосибирск, ссылаясь на данные аналитиков платформы Bronevik.com.

Средняя длительность таких путешествий составляет четыре ночи, в то время как обычные командировки обычно длится две ночи. Половина времени bleisure-поездок приходится на выходные дни. По данным аналитиков, чаще всего такие поездки начинаются в конце недели, а в четверг и пятницу в отели заезжают 35% гостей, а в выходные – 43%.

Средняя стоимость проживания за ночь в Новосибирске составляет 4,4 тысячи рублей, что за последний год увеличилось на 10%. Затраты на жилье для командировки с мини-отпуском в среднем составят 17,4 тысячи рублей, что в два раза выше среднего чека за стандартные командировки в отель.

Помимо Новосибирска, россияне также часто совмещают деловые поездки с коротким отдыхом в Сочи, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спортсменки из Новосибирска одержали победу в полумарафоне.