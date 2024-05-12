Спортсменки из Новосибирска одержали победу в полумарафоне

Бегуньи из Новосибирска Анна Викулова и Елена Седова заняли первое и второе место на полумарафоне в Казани.

Анна Викулова преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 54 секунды, отстав от Елены Седовой почти на четыре с половиной минуты.

Людмила Лебедева, представляющая Республику Марий Эл и Москву, замкнула тройку призеров.

Анна Викулова отметила, что пришлось бежать в условиях сильного ветра. Однако это не помешало ей показать отличный результат.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирец Валерий Яров выиграл второй этап Кубка России по стендовой стрельбе в Татарстане.