Новосибирские активисты вышли на митинг против эвтаназии для бездомных животных

Сегодня, 11 мая, в гайд-парке возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел митинг, организованный против эвтаназии бездомных собак.

Мероприятие было организовано в ответ на поправки в законодательство, позволяющие проводить эвтаназию бездомных животных. По новым правилам, вместо этого вводится программа по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению на улицу.

Однако эти изменения также включают разрешение на эвтаназию, что вызвало протесты у группы активистов.

В некоторых регионах России, таких как Бурятия, практикуется эвтаназия бездомных собак в случае, если их не забрали из приюта в течение 30 дней.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском ребенок-инвалид получил квартиру через суд.