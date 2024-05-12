Новосибирские школьники стали чаще обращаться к детским психологам из-за стресса на фоне предстоящих экзаменов

Около двух недель осталось до начала экзаменационной компании. 21 мая стартуют первые ОГЭ, а начиная с 23 мая самые старшие ученики школ будут сдавать ЕГЭ.

Сдача экзаменов очень важный шаг н пути во взрослую жизнь и зачастую этот факт очень пагубно сказывается на ментальном здоровье детей. В Новосибирске с конца марта детские психологи отмечают увеличение числа обращений семей, чьи дети активно готовятся к экзаменам.

Стрессы и нервные срывы из-за экзаменов стали распространенным явлением среди школьников России. По мнению экспертов, данная ситуация во многом обусловлена тем, что учителя пугают детей предстоящей аттестацией. Морально давление в таких ситуациях испытывают как отличники, так и троечники.

«К сожалению, ОГЭ и ЕГЭ стали фактором стресса. Точнее, не сами экзамены, а напряжение, которое вокруг них создается. И ситуация со временем только ухудшается, – рассказала BFM-Новосибирск школьный психолог Ольга Мельникова. – Во многом этот фон задается именно в школах. Стремясь мотивировать учеников, многие учителя фактически пытаются их пугать. Если дети на протяжении, скажем, одного года постоянно слышат «как вы с таким уровнем знаний собираетесь сдавать экзамен?!», «вы ничего не знаете, вы не сдадите!», то выдержать это непросто. Дети по-разному реагируют, некоторые очень тяжело. Экзамен — это действительно испытание, но не смертельно страшное. Гораздо эффективнее и не так травматично выглядит поддерживающая тактика: «смотрите, с этими темами хорошие результаты, а здесь надо подтянуть, давайте над этим работать». Учителя и школы, которые именно так и действуют, существуют, и результаты у их учеников не хуже, чем у тех, кто запугивает».

В оставшиеся до экзаменов дни уже сложно применять советы, но и учебному заведению не хватит времени на более длительные корректировки, полагают психологи. В такой ситуации большую роль играют родители. Чем больше давления со стороны школы, тем больше поддержки необходимо оказывать семьям.

«Родителям стоит взять на себя разъяснительную работу и показать ребенку, что от ОГЭ и ЕГЭ не зависит вся жизнь, это всего лишь этап. Даже в случае невысоких результатов экзамена будет еще много вариантов. Экзамены можно пересдать и не раз. Система образования дает такую возможность. Нужно проговаривать с ребенком все эти моменты, обсуждать именно возможности, а не ужасы на тему «что будет, если ты завалишь экзамен». И, конечно, нужно следить за состоянием ребенка, чтобы не пропустить тревожные сигналы в его поведении», – уверена Ольга Мельникова.

Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске выпускникам школ впервые разрешат пересдать ЕГЭ в допдни.