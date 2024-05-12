Новосибирский депутат Игнатов прокомментировал изменения в правительстве РФ

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв высказался по поводу нового состава Правительства РФ, внесенного на согласование.

Игнатoв отметил, что ротация фигур в Правительстве подчеркивает преемственность, сохраняя экономический и финансовый блоки. Ключевые руководители, считает Игнатoв, продолжат успешную работу, особенно в условиях пандемии, СВО и экономических санкций.

Кроме того, Игнатoв обозначил, что для Новосибирской области эти перемены могут повлиять на экономические связи с соседней Кемеровской областью, учитывая предстоящие выборы губернатора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы из Новосибирска Виктор Игнатoв рассказал о инаугурации Владимира Путина.