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общество

Особый режим введен в Новосибирске после разрушения дома на Саввы Кожевникова

Фото: Сиб.фм

Введен особый режим «Повышенной готовности» в связи с угрозой разрушения жилого дома в Кировском районе.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим «Повышенной готовности» в Кировском районе в связи с возможным разрушением жилого дома.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, 10 мая была проведена экстренная эвакуация жильцов дома по улице Саввы Кожевникова после обнаружения трещины на трехэтажке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на озеленение газонов в Новосибирске будет выделено 45 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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