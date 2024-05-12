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общество

Три новых судьи появятся в Новосибирске

Фото: Pexels.com

Ирина Пасюк, Александра Иванова и Виталий Осипов стали новыми судьями в судах общей юрисдикции Новосибирской области.

Документ о назначении был подписан 10 мая 2024 года. Виталий Осипов назначен судьей Арбитражного суда Новосибирской области, тогда как Александра Иванова и Ирина Пасюк стали судьями Октябрьского районного суда в Новосибирске.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2024 года № 324 «О назначении судей федеральных судов и представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» были назначены новые судьи Октябрьского районного суда и Арбитражного суда Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске судья из Алтая не смог обжаловать приговор за взятки.

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Роман Чугаев
Журналист

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