В Новосибирске водитель автомобиля влетел в столб и дорожное ограждение

ДТП произошло на перекрестке улиц Космическая и проспект Карла Маркса.

Сегодня, 12 мая, на перекрестке улиц Космическая и проспекта Карла Маркса на левом берегу Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля марки Lexus не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением и столбом. Об этом сообщила группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации отдела пропаганды ГИБДД Новосибирской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина сбил подростка на пешеходном переходе.