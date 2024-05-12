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проиcшествия

В Новосибирске водитель автомобиля влетел в столб и дорожное ограждение

Фото: Инцидент Новосибирск

ДТП произошло на перекрестке улиц Космическая и проспект Карла Маркса.

Сегодня, 12 мая, на перекрестке улиц Космическая и проспекта Карла Маркса на левом берегу Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля марки Lexus не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением и столбом. Об этом сообщила группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации отдела пропаганды ГИБДД Новосибирской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина сбил подростка на пешеходном переходе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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