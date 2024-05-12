В пяти районах Новосибирска отключат горячую воду

Теплосети ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 начнут проводить испытания летом 2024 года в Новосибирске.

По словам энергетиков, температура горячей воды в трубах во время испытаний не превысит +40°C. В случае выхода воды на поверхность, она не будет представлять угрозы для людей. Поставка горячей воды в дома будет восстановлена по мере устранения выявленных недостатков, но не позднее чем через 14 дней после начала испытаний.

Испытания пройдут в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах. В каждом районе будут определены улицы, на которых временно отключат горячую воду. Списки улиц доступны на сайте СГК.

Общий срок отключения горячей воды варьируется от 15 до 28 мая.

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