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общество

Жителей Новосибирска напугал желтый налёт на машинах

Фото:"АиФ-Новосибирск"

Сибиряки массово начали жаловаться на неизвестный желтый налёт на своих авто. Информация об этом появилась в паблике «Новосибирск с огоньком».

Утром 10 мая горожане начали замечать странный желтый налёт, который скопился на корпусе автомобилей. Люди предположили, что это произошло из-за примесей в воздухе.

Новосибирские экологи утверждают, что этот налет напрямую связан с высокой концентрацией пыльцы в воздухе.

Основной причиной повышения содержания пыльцы стало резкое повышение температуры, которое повлекло за собой цветение сразу нескольких видов деревьев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области хотят ввести обязательное экологическое образование.

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Роман Чугаев
Журналист

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