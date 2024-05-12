Жителей Новосибирска напугал желтый налёт на машинах

Сибиряки массово начали жаловаться на неизвестный желтый налёт на своих авто. Информация об этом появилась в паблике «Новосибирск с огоньком».

Утром 10 мая горожане начали замечать странный желтый налёт, который скопился на корпусе автомобилей. Люди предположили, что это произошло из-за примесей в воздухе.

Новосибирские экологи утверждают, что этот налет напрямую связан с высокой концентрацией пыльцы в воздухе.

Основной причиной повышения содержания пыльцы стало резкое повышение температуры, которое повлекло за собой цветение сразу нескольких видов деревьев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области хотят ввести обязательное экологическое образование.