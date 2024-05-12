Жители Новосибирска обнаружили головы рогатого скота на Хилокской

Утилизировать отходы приходится за общий счет.

Жители улицы Хилокской в Новосибирске обнаружили головы крупного рогатого скота в мусорных баках. Об этом сообщается в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО» во «ВКонтакте».

По информации паблика, местные жители обеспокоены относительно наступившего шашлычного сезона, учитывая наличие многочисленных мигрантов из Средней Азии, которые могут не соблюдать нормы гигиены и безопасности.

Также отмечается, что утилизация отходов осуществляется за общий счет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что особый режим введен в Новосибирске после разрушения дома на Саввы Кожевникова.