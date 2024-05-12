Зюганов попросил Путина трудоустроить бывшего мэра Новосибирска

Зюганов уже обратился к президенту и к премьер-министру.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой трудоустроить экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом он заявил на заседании Госдумы во время обсуждения вопроса о переутверждении Михаила Мишустина премьер-министром.

Лидер КПРФ отметил, что Локоть уже работал в Новосибирске в течение 10 лет, обладает значительным опытом и знанием региональной политики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Кудрявцев поделился видением развития транспортной системы Новосибирска.