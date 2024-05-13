Глава СК потребовал доклад после нападения детей-мигрантов на ребенка в Новосибирске

Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад после нападения детей-мигрантов на мальчика в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в Хилокском жилмассиве Новосибирска 7-летнему мальчику дети мигрантов угрожали острым предметом.

По информации Atas.Info, мальчик Ваня гулял на детской площадке. К нему подошли два сверстника-мигранта. Они начали угрожать ему отверткой, после чего попытались увести его за припаркованный грузовик.

Мать ребенка пыталась вызвать полицию, но попытка оказалась безуспешной. Вместо этого ей начали угрожать двое мужчин и женщина азиатской внешности, а один из мигрантов весь день пробыл возле подъезда, где проживает ребенок.

В данный момент в отношении взрослых мигрантов началась процессуальная проверка.

Напомним, что в Новосибирске под домашний арест отправили директора дорожной компании.





