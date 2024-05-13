Комбат «Веги» Панфёров из Новосибирска назвал удар по белгородской многоэтажке открытой провокацией ВСУ

Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек. Комбат «Веги» Андрей Панфёров рассказал, как обезопасить мирное население от обстрелов.

Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели извлекли 15 погибших. 12 мая, рано утром, ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому ракетой «Точка-У» — часть здания обрушилась с 1 по 10 этажи. Спасатели и волонтёры рисковали своими жизнями ради спасения пострадавших. Только поздно вечером все работы были завершены.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панфёров назвал обстрел Белгорода открытой провокацией.

«Это же показательная акция была, уничтожение мирного населения. Наша армия двигается на Харьковском направлении, у нас есть победы. Давим хорошо. А они, таким образом, бьют по нашим территориям», — прокомментировал Панфёров.

Чтобы обезопасить город, Панфёров считает, что нужно двигаться и чистить «серую зону» на Харьковском направлении. По его словам, именно оттуда и ведётся беспорядочный обстрел мирного населения.

«Сейчас задача — двигаться на Харьковском направлении. Вычистить всю эту "серую зону", как сейчас говорят. А также уничтожить тяжелое вооружение, которое бьет по Белгороду», — добавил он.



Ранее Сиб.фм писал, что известно к данному часу о трагедии в Белгороде.