На конец 2025 года перенесли сдачу четвертого моста в Новосибирске

В Новосибирске на конец 2025 года перенесли сдачу четвертого моста.

На сайте правительства Новосибирской области 8 мая опубликовали постановление, в котором говорится, что окончание строительства четвертого моста через Обь перенесли на конец 2025 года.

Так, строительные работы должны завершить до 6 декабря 2025 года.

Документ предусматривает установление выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательства по сдаче объекта.

Напомним, что опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске.





