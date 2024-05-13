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общество

На конец 2025 года перенесли сдачу четвертого моста в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске на конец 2025 года перенесли сдачу четвертого моста.

На сайте правительства Новосибирской области 8 мая опубликовали постановление, в котором говорится, что окончание строительства четвертого моста через Обь перенесли на конец 2025 года.

Так, строительные работы должны завершить до 6 декабря 2025 года.

Документ предусматривает установление выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером исполнения обязательства по сдаче объекта.

Напомним, что опубликован график отключения горячей воды в Новосибирске.



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Нина Раневская
Журналист

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