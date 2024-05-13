На озеленение газонов мэрия Новосибирска выделила 45 млн руб

45 миллионов рублей выделила мэрия Новосибирска на то, чтобы озеленить город.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в городе на девяти улицах в Первомайском, Советском и Дзержинском районах планируют восстановить газоны. На это будет выделено 45 миллионов рублей.

Помимо работы с газонами будет производиться снос аварийных деревьев, выемка грунта с остатками противогололедных материалов и другое.

Ранее Сиб.фм рассказал о том, что в Новосибирской области выделят участок для завода грузовиков за 20 млрд руб.