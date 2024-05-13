Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления

Вчера, 12 мая, в Усть-Ишимском районе в связи с весенним паводком был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, данный режим действует в деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, а также в сёлах Большая Тебендня и Слободчики.

Процесс эвакуации жителей продолжается. Только за прошлый день из указанных населённых пунктов в Пункты временного размещения (ПВР) в Таре, Тевризе, Знаменке и Большеречье были эвакуированы 450 человек. Кроме того, из медицинского учреждения в Усть-Ишиме в Тевризскую центральную районную больницу было перевезено 29 пациентов.

Также производится эвакуация домашних животных из затопленных населённых пунктов.