сегодня
13 мая, 22:07
пробки
2/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 98.84
сегодня
13 мая, 22:07
пробки
2/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 98.84
сегодня 20:05
общество

Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления

Фото: скриншоты из видео, МЧС России

Вчера, 12 мая, в Усть-Ишимском районе в связи с весенним паводком был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, данный режим действует в деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, посёлке Атеринки, а также в сёлах Большая Тебендня и Слободчики.

Процесс эвакуации жителей продолжается. Только за прошлый день из указанных населённых пунктов в Пункты временного размещения (ПВР) в Таре, Тевризе, Знаменке и Большеречье были эвакуированы 450 человек. Кроме того, из медицинского учреждения в Усть-Ишиме в Тевризскую центральную районную больницу было перевезено 29 пациентов.

Также производится эвакуация домашних животных из затопленных населённых пунктов.

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 2

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 3

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 4

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 5

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 6

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 7

Фото Наводнение в Омске: восемь страшных кадров затопления 8

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в