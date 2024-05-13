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Подростков из Новосибирска обвинили в сбыте крупной партии наркотиков

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске подростков обвинили в сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, в региональном центре ведомство возбудило уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних. Их обвиняют в покушении на незаконный оборот наркотических средств.

По данным ведомства, в декабре 2023 года обвиняемые через международную почту получили психотропное вещество, которое планировали продать в интернете, оставляя закладки на территории Новосибирска. Однако их задержали таможенники и изъяли психотропные вещества.

В данный момент следователи собирают доказательства. Один подросток находится под стражей, двое — под домашним арестом.

Напомним, что Глава СК потребовал доклад после нападения детей-мигрантов на ребенка в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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