Расписание 20 пригородных электричек изменится в Новосибирской oбласти

Стало известно новое расписание 20 пригородных электричек Новосибирской области.

С 13 по 30 мая 2024 года в Новосибирской области изменится расписание электричек из-за ремонта путей.

С 13 по 20 мая

Новосибирск – Каргат — отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:40, прибытие в Каргат в 12:44.

В то же время 21-го и 22 мая отправление этого же поезда со станции Новосибирск-Главный — в 9:48, со станции Кокошино — в 12:36, прибытие на станцию Каргат — в 13:02.

С 23-го по 26 мая электричка со станции Новосибирск-Главный тронется в 9:48, а прибудет в Каргат в 12:44.

С 13-го по 22 мая

Барабинск – Татарская — отправление со станции Барабинск в 7:05, отправление со о.п. 2882 в 9:18, прибытие на станцию Татарская в 9:23.

Новосибирск – Барабинск — отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:10, отправление с о.п. Ипподром в 7:36, отправление со станции Каргат в 10:07, прибытие на станцию Барабинск в 11:49.

Новосибирск – Чулымская — отправление со станции Новосибирск-Главный в 6:37, прибытие на станцию Чулымская в 9:01.

Новосибирск – Чулымская — отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:52, прибытие на станцию Чулымская в 15:09.

Новосибирск – Татарская — отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:43, отправление со станции Каргат в 16:11, отправление с о.п. 2882 в 19:52, прибытие на станцию Татарская в 19:57.

Новосибирск – Барабинск — отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:42, отправление со станции Каргат в 18:43, прибытие на станцию Барабинск в 20:27.

Барабинск – Новосибирск — отправление со станции Барабинск в 6:48, отправление со станции Убинская в 08:07, отправление со станции Кокошино в 09:06, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:43.

Татарская – Новосибирск — отправление со станции Татарская в 08:17, отправление со станции Кабаклы в 8:50, отправление со станции Барабинск в 10:53, отправление со станции Каргат в 12:17, отправление со станции Кокошино в 12:38, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:46.

Чулымская – Новосибирск — отправление со станции Чулымская в 13:03, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:27.

Каргат – Новосибирск — отправление со станции Каргат в 14:50, отправление со станции Кокошино в 15:11, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:50.

Коченево – Новосибирск — отправление со станции Коченево в 18:18, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:31.

Чулымская – Новосибирск — отправление со станции Чулымская в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:10.

Дупленская – Новосибирск — отправление со станции Дупленская в 19:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:38.

Татарская – Барабинск — отправление со станции Татарская в 15:02, отправление с о.п. Тарышта в 15:26, прибытие на станцию Барабинск в 17:25.

Барабинск – Новосибирск — отправление со станции Барабинск в 18:17, отправление со станции Кокошино в 20:22, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 23:04.

Пригородный простор – Мошково — отправление со станции Пригородный простор в 18:21, отправление станции Новосибирск-Главный в 19:00, прибытие на станцию Мошково в 20:10.

С 18 по 19 мая

Новосибирск – Коченево — отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:00, прибытие на станцию Коченево в 13:12.

Коченево – Новосибирск — отправление со станции Коченево в 19:31, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:41.

С 21 по 30 мая

Пригородный простор – Новосибирск-Восточный — отправление со станции Пригородный простор в 8:11, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:44, прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 8:57.