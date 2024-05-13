Травников: в Новосибирске расширят программу ремонта теплосетей на 2024–2025 годы

В Новосибирске будет расширена программа ремонта теплосетей на 2024–2025 годы.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что в областном центре расширять программу ремонта тепловых сетей на 2024–2025 годы.

В 2023–2024 годах отопительный сезон во всех муниципалитетах области закончится 16 мая. Тепло генерируют 5 ТЭЦ и 1123 котельные.

Также, по его словам, одной из причин крупной аварии на левом берегу города, которая произошла зимой, стал сверхнормативный износ теплосетей.

«Вторая – неработоспособность или невозможность использования в аварийной ситуации запорных и регулирующих устройств в кольцевой схеме теплоснабжения. И третья причина — нехватка аварийно-ремонтных бригад у жилищных предприятий и ТСЖ», — сообщил Травников.

В связи с этим губернатор поручил СГК скорректировать ремонтную программу.

На межотопительный период 2024 года СГК запланировала трубную диагностику теплосетей с помощью современной техники и технологий.

В рамках подготовки к новому отопительному периоду компания намерена провести ремонтно-восстановительные работы. Планируется отремонтировать 5 ТЭЦ, 1111 котельных, 5444 км тепловых сетей, заменить 125 котлов, капитально отремонтировать 149,8 км тепловых сетей.

Напомним, что министром культуры Новосибирской области стала Юлия Шуклина.







