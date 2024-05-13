В магазинах Новосибирска заметили черешню из Узбекистана дороже 1000 рублей

В магазинах Новосибирска первая черешня из Узбекистана стоит больше 1000 рублей.

В Новосибирске на майских праздниках в магазинах появилась черешня нового урожая из Средней Азии. Цены на нее пока высокие, поэтому большого спроса нет.

Так, журналист BFM-Новосибирск нашел черешню из Узбекистана в двух супермаркетах. За килограмм просят 1100 и 1690 рублей. В мае прошлого года за килограмм просили около 700 рублей.

Продавцы также признались, что тоже считают цены высокими и не особо рекламируют продукт. Некоторые советуют подождать с покупкой, дождаться поставки новых партий и снижения цены.

Напомним, что в Новосибирской области на 35% вырос спрос на топ-менеджеров.