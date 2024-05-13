В Новосибирске 15 мая ожидается похолодание

В Новосибирске ожидаются дожди и понижение температуры.

По данным «Яндекс Погода», во вторник, 14 мая, ночью прогнозируется небольшой дождь при температуре +12...+20 градусов. Днем температура может достигнуть +28 градусов.

В среду, 15 мая, ночью ожидается понижение температуры до +6 градусов. Утром возможен небольшой дождь, а днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

В четверг, 16 мая, ночью также будет прохладно (+5 градусов). Днем ожидается температура +15 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на конец 2025 года перенесли сдачу четвертого моста в Новосибирске.