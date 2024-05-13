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общество

В Новосибирске до 14 мая продлятся магнитные бури

Фото: Сиб.фм

Магнитные бури в Новосибирской области могут продлиться до 14 мая.

По данным МКУ "Служба аварийно-спасательных работ" (МАСС) в социальной сети “ВКонтакте”, до 14 мая в регионе могут продлиться вспышки магнитных бурь, которые вызовут ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Специалисты советуют быть более внимательными к своему состоянию в этот период времени, больше находиться на свежем воздухе и не подвергаться стрессу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять районов останутся без горячей воды 15 мая.

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Валерия Митрохина
Журналист

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