В Новосибирске до 14 мая продлятся магнитные бури

Магнитные бури в Новосибирской области могут продлиться до 14 мая.

По данным МКУ "Служба аварийно-спасательных работ" (МАСС) в социальной сети “ВКонтакте”, до 14 мая в регионе могут продлиться вспышки магнитных бурь, которые вызовут ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Специалисты советуют быть более внимательными к своему состоянию в этот период времени, больше находиться на свежем воздухе и не подвергаться стрессу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять районов останутся без горячей воды 15 мая.