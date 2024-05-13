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общество

В Новосибирске пять районов останутся без горячей воды 15 мая

Фото: Сиб.фм

С 15 мая в пяти районах Новосибирска отключат горячую воду.

По данным сайта сибирской генерирующей компании, 15 мая в Октябрьском, Первомайском, Калининском, Ленинском и Кировском районах Новосибирска отключат горячую воду.

Отмечается, что отключение связано с гидравлическими испытаниями — первыми проверят теплосети ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горячая вода вернется в квартиры новосибирцев после устранения выявленных дефектов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области выделят участок для строительство завода грузовиков.

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Валерия Митрохина
Журналист

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