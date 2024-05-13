В Новосибирской области выделят участок для строительство завода грузовиков

В Новосибирской области в поселке Садовый планируется запустить завод грузового транспорта к 2027 году.

Проект, инициированный компанией «Тренд», дочерней структурой АО «Финсиб», является одним из крупнейших инвестиций в регион. Об этом пишет ТАСС.

На декабрьском инвестсовете представители компании обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой о предоставлении земельного участка без торгов для реализации проекта. По словам и.о. министра экономического развития региона Виталия Шовтака, участок компании будет выделен до конца 2024 года. Его площадь составляет 17 гектаров и расположена неподалеку от поселка Садовый.

Инвестпроект «Новосибирский автозавод грузового транспорта» получил поддержку на инвестсовете в прошлом году. По плану, завод будет запущен в два этапа: первый этап включает создание производства малотоннажных моделей и формирование поставщиков для локализации производства, а второй этап предусматривает производство дальнемагистральных грузовых автомобилей.

К 2033 году с завода должно сойти 11 300 грузовиков в год. На тот момент там будут работать 2070 человек. Первую модель, пятитонный грузовик, планируют выпустить в 2027 году.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 20 миллиардов рублей. Срок окупаемости проекта составляет 9 лет. Предполагается, что суммарные налоговые отчисления за период с 2027 по 2031 годы составят почти 4 миллиарда рублей. Проект также получит поддержку в инженерной инфраструктуре и будет включен в госреестр инвестпроектов Новосибирской области.

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