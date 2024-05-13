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общество

В Новосибирске и области за неделю произошло около 400 пожаров

Фото: МЧС по Новосибирской области.

С 6 по 12 мая в Новосибирской области произошло 393 пожара, в результате которых погибли 3 человека.

Сотрудники МЧС спасли 8 жителей региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.

Из общего числа пожаров, 289 случаев возгорания относятся к горению мусора и сухой растительности. Самыми подверженными районами оказались Искитимский, Колыванский, Коченевский и Мошковский. За нарушение правил противопожарной безопасности к административной ответственности привлечены 128 человек.

Среди причин пожаров прошлой недели были неисправности электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем, включая неисправный чайник и непотушенную сигарету.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю в Новосибирской области при пожарах погибли три человека.

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Игорь Кириченко
Журналист

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