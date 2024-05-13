В Новосибирске накрыли банду телефонных мошенников

Группу телефонных мошенников поймали в Новосибирске.

По данным пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области, в городе накрыли банду телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками ФСБ.

Преступники представлялись сотрудниками органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и предлагали перевести средства на «безопасные счета».

В результате в ходе операции было изъято более 7 тысяч SIM-карт общим весом 23 килограмма, а операторам мобильной связи было внесено шесть представлений.

Напомним, что дистанционные мошенники из Новосибирска терроризировали жителей Луганска.