В Новосибирске организуют дополнительный транспорт на Радоницу

В Новосибирске на Радоницу будет организован дополнительный транспорт.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, дополнительный транспорт будет ходить на Радоницу.

«По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, в связи с проведением церковного праздника Радоницы 14 мая будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ, для перевозки жителей города, а также организованы дополнительные маршруты общественного транспорта», — пишет пресс-служба.

Для удобства пассажиров в течение дня будут следовать 3 автобуса и 3 маршрутных такси по маршрутам «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище», «Магазин «Золотая Нива» – Гусинобродское кладбище».

Так, 100% выпуск подвижного состава обеспечат на маршрутах троллейбусов (№ 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный»; № 5 «Микрорайон «Стрижи» – Ул. Ленинградская»; № 26 «Затулинский ж/м – Молкомбинат»), трамваев (№ 3 «Молкомбинат – М. «Площадь Маркса»), автобусов (№ 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»; № 36 «Микрорайон «Щ» – ул. Колыванская»; № 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»; № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»; № 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»; № 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»; № 77л «Ул. Ветлужская – Сады»; № 9 «Ул. Колыванская – Юго-Западный ж/м»; № 27 «Пл. им. Калинина – Северное кладбище»; № 46 «Северное кладбище – Автопорт «Калининский»; № 53 «Пл. им. Калинина – Крылья»; № 64 «Ул. Тюленина – ТЦ «Мегаполис»; № 73 «Ул. Флотская – Северное кладбище»), на маршрутах (№ 30 «Ул. Амбулаторная – Сад им. Дзержинского – Ул. Амбулаторная»; № 30а «Ул. Амбулаторная – Новосибирский автовокзал-Главный – Ул. Амбулаторная»; № 73 «Северное кладбище – ДК Кирова»).

Перевозки пассажиров будут осуществляться по установленному тарифу с предоставлением права проезда, в том числе по транспортным картам и ЕСПБ.

14 мая с 9:00 до 19:00 на территории общественных кладбищ города Новосибирска («Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское») вводится временное ограничение на въезд и остановку движения транспорта. Исключения: транспорт для оказания ритуальных услуг и коммунальный транспорт.

На всех общественных кладбищах Новосибирска будет организована охрана силами сотрудников Управления МВД России по городу.

С 8:00 до 16:00 14 мая на Гусинобродском, Заельцовском и Клещихинском кладбищах будут работать бесплатные автобусы для развоза горожан.