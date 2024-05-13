В Новосибирске ввели особый режим из-за разрушения дома

Мобилизованы все экстренные службы и ответственные лица.

Из-за трещин в стенах трехэтажного дома на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске, жильцов быстро эвакуировали 10 мая.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Кировском районе Новосибирска режим «Повышенной готовности» из-за угрозы разрушения дома.

Региональное управление МЧС сообщило, что мобилизованы все экстренные службы и ответственные лица для уменьшения рисков и сохранения здоровья людей в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирской области нашел редкий гриб.