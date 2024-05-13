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общество

В Новосибирской области хотят усилить защиту инфраструктуры от беспилотников

Фото: Pexels.com

Власти Новосибирской области рассмотрели дополнительные меры по усилению важной инфраструктуры от беспилотников.

Планируется расширение комплекса таких мер, включая оснащение объектов средствами обнаружения, защиты и борьбы с беспилотниками. Также будет проведено обучение силовиков и охраны предприятий для эффективной реакции на угрозы, связанные с использованием беспилотных аппаратов при террористических действиях.

Глава минцифры региона Сергей Цукань отметил готовность НГТУ к разработке и распознаванию беспилотных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали технологию, которая повышает срок службы деталей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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