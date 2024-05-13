В Новосибирской области хотят усилить защиту инфраструктуры от беспилотников

Власти Новосибирской области рассмотрели дополнительные меры по усилению важной инфраструктуры от беспилотников.

Планируется расширение комплекса таких мер, включая оснащение объектов средствами обнаружения, защиты и борьбы с беспилотниками. Также будет проведено обучение силовиков и охраны предприятий для эффективной реакции на угрозы, связанные с использованием беспилотных аппаратов при террористических действиях.

Глава минцифры региона Сергей Цукань отметил готовность НГТУ к разработке и распознаванию беспилотных аппаратов с использованием искусственного интеллекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали технологию, которая повышает срок службы деталей.