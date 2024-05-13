В Новосибирской области стрельбой закончилась погоня за автомобилем «ВАЗ»

Под Новосибирском произошла погоня за ВАЗом, которая закончилась стрельбой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в городе Обь экипаж ДПС устроил погоню за «ВАЗ».

Причина погони в том, что водитель автомобиля превысил скорость. Он не остановился даже в тот момент, когда об этом потребовали сотрудники ДПС.

Инцидент произошел 4 мая. Помимо превышения скорости, водитель выезжал на встречную полосу, попытался столкнуться с патрульной машиной. Для того чтобы остановить нарушителя, сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, прострелив колеса «шумахеру».

После этого водитель не смог продолжить движение и попытался скрыться с места происшествия вместе с пассажирами.

Тем не менее нарушителя удалось задержать. Им оказался 25-летний местный житель без водительских прав. Молодой человек также отказался проходить медицинское освидетельствование.

Двух пассажиров доставили в отделение полиции, а машину забрали на штрафстоянку.

Напомним, что за неделю из Новосибирской области уехали более 4 тысяч иностранцев.