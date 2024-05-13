В Новосибирской области стрельбой закончилась погоня за автомобилем «ВАЗ»

Под Новосибирском произошла погоня за ВАЗом, которая закончилась стрельбой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в городе Обь экипаж ДПС устроил погоню за «ВАЗ».
Причина погони в том, что водитель автомобиля превысил скорость. Он не остановился даже в тот момент, когда об этом потребовали сотрудники ДПС.
Инцидент произошел 4 мая. Помимо превышения скорости, водитель выезжал на встречную полосу, попытался столкнуться с патрульной машиной. Для того чтобы остановить нарушителя, сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, прострелив колеса «шумахеру».
После этого водитель не смог продолжить движение и попытался скрыться с места происшествия вместе с пассажирами.
Тем не менее нарушителя удалось задержать. Им оказался 25-летний местный житель без водительских прав. Молодой человек также отказался проходить медицинское освидетельствование.
Двух пассажиров доставили в отделение полиции, а машину забрали на штрафстоянку.
Напомним, что за неделю из Новосибирской области уехали более 4 тысяч иностранцев.